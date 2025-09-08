Viele Ehrengäste kamen zur Friedenswallfahrt nach Emersacker

Knapp 30 Vereine und zahlreiche Ehrengäste konnte Emersackers Bürgermeister Karl-Heinz Mengele bei der diesjährigen Friedenswallfahrt begrüßen. Mit dabei waren Bundestagsabgeordneter Hans-Jörg Durz, der stellvertretende Landrat Hubert Kraus, Bezirkstagsabgeordneter Johann Popp sowie vom BKV Landespräsident Otmar Krumpholz und Kreisvorsitzende Silvia Müller. Auch der SKV-Ortsvorsitzende Otmar Geri, vom veranstalteten Soldaten- und Kameradenverein, freute sich, dass erneut so viele zum Gnadenbild „Maria zum Blute“ mitpilgerten. Traditionell findet die traditionsreiche Wallfahrt immer am ersten Sonntag im September statt. Zelebriert wurde der Gottesdienst diesmal von Pfarrer Reinfried Rimmel.

Kernaufgabe des Staates

Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst zogen die Vereine und Teilnehmer unter der Begleitung der Musikkapelle Emersacker weiter an das Kriegerdenkmal der Gemeinde. Hier wurde der Gefallenen und Vermissten der Kriege, sowie aller Opfer von Terror und Gewalt gedacht. BKV-Landespräsident Krumpholz erinnerte in seiner Ansprache daran, dass die Erhaltung von Frieden und Freiheit eine teure Kernaufgabe des Staates sei. Hierbei gehe es nicht so sehr um Aufrüstung, sondern vielmehr um Ausrüstung. Die Verteidigungskräfte des Landes müssten in der Lage sein, das Volk und die Demokratie erfolgreich beschützen zu können. (AZ)

