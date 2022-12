Wer hat in Emersacker den Weihnachtsmann gestohlen?

In der Nacht auf Sonntag wurde aus einem Vorgarten ein aufblasbarer Weihnachtsmann gestohlen.

Hinweise auf dreiste Diebe sucht die Polizei. Unbekannte haben sich in der Hauptstraße in Emersacker in der Nacht auf Sonntag an einem 2,40 Meter großen, aufgeblasenen Weihnachtsmann vergriffen. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr. Der Santa Claus stand unglücklicherweise nahe am Gartenzaun, so dass der Täter das Grundstück nicht betreten musste. Der irdische Wert wird auf 50 Euro beziffert. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsortes des Weihnachtsmannes geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 melden. (dav)