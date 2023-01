Wo könnten in Emersacker Windräder stehen?

Plus Windräder im Wald oder auf der flachen Wiese? Eine Entscheidung hat der Gemeinderat noch nicht gefällt. Dafür steht der Termin für die Wiedereröffnung von Jonny's Kneipe.

Regenerative Energie, erzeugt durch Windkraft, wird immer beliebter. Ob auch in Emersacker bald Windräder stehen werden, ist noch nicht entschieden. Doch es gibt erste Ideen für neue Anlagen.