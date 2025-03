Seine Fans mögen seine Sprüche

Der Comedian Emmvee alias Mariano Vivenzio ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. „War das zu hart?“, heißt daher auch das Programm, mit dem er in der Stadthalle Gersthofen am Samstagabend zu Gast war und mit kräftigem Applaus begrüßt wurde. Der Abend war schon im Vorfeld längst ausverkauft, was zeigt, dass Emmvee seine Fangemeinde hat. Bis aus Wien waren Besucher angereist. Emmvee macht gerne Sprüche auch in der Interaktion mit dem Publikum. Foto: Andreas Lode

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadthalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Comedian Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis