Für diese Künstlerin sind Farben wie Worte

„Farben sprechen“ hat Daniela Kretschmer ihre aktuelle Ratshausausstellung in Stadtbergen genannt. Die Friedberger Künstlerin zeigt hier 20 aktuelle und einige ausgewählte ältere Werke. Eine inspirierende Idee, die sofort die Fantasie der Besuchenden anregt und der Künstlerin die Möglichkeit bietet, ihre vielen kreativen Ausdrucksmöglichkeiten vorzustellen. „Für mich ist Malerei ein Dialog zwischen Gefühl und Farbe. Es ist ein stilles Gespräch, das der Betrachter weiterführen darf“, erklärt sie.

Die Künstlerin lädt dazu ein, die Sprache der Farben auf intuitive und sinnliche Weise zu erleben. Farben sind nicht nur Pigmente, sondern eine universelle Sprache, die Gefühle, Stimmungen und Geschichten ausdrückt. So fordert die Malerin auf zu einer inspirierenden, nonverbalen Kommunikation zwischen Künstlerin, Kunstwerken und Kunstinteressierten. Ausstellungsbesucherinnen und -besucher nehmen die Stimmen der Farben intensiv auf und tauchen ein in beruhigende Blautöne, leidenschaftliches Rot oder fröhliches Gelb und erfahren durchaus emotionale Wirkung.

Auf die eigenen Reaktionen kommt es an

Beim Gang durch die Ausstellung sollten die Betrachter nicht nur die Werke sehen, sondern auch ihre eigenen Reaktionen auf die Farben hinterfragen. Kretschmers Exponate bieten eine breite Palette von Gemälden, in denen Farbe die Hauptrolle spielt und damit eine bestimmte Wirkung erzielen. Acryl, Öl und Pastellkreide sind hier verarbeitet. Mit fein abgestimmten Pigmenten, selbst hergestellten Lasuren und Materialien sowie Asche, Gesteinsmehl oder Erde lässt die Künstlerin Farbflächen entstehen, die weit mehr als nur dekorative Wirkung entfalten.

Trotz kräftiger Farben, teils mit Neontönen, zeigt sich die Ausstellung luftig und leicht. „In einer Mischung aus Abstraktion und Gegenständlichkeit erzählen meine Werke von inneren Landschaften, emotionalen Zuständen und der Kraft des Verborgenen“, erklärt Kretschmer. „Farben sind für mich wie Worte. Sie können flüstern, schreien, trösten oder aufrütteln“. Ihre Lieblingsfarbe ist Blau in allen Schattierungen. Allerdings kann das je nach ihren Empfindungen durchaus abwechseln. Ihre Inspiration schöpft sie aus der Natur, aus besonderen Orten und der Tiefe menschlicher Gefühle, wobei der Gardasee, der für sie fast eine zweite Heimat ist, immer wieder zum Thema wird.

Farben, Emotionen und Intuition im Mittelpunkt

Beim Gang durch die Ausstellung wird den Betrachtenden schnell klar, wie Farben Emotionen und Unterbewusstsein beeinflussen. Die 1973 geborene Künstlerin entdeckte schon früh ihre Liebe zur Malerei. Seit 2005 arbeitet sie professionell als Malerin und entwickelt seither eine Bildsprache, die Farben, Emotionen und Intuition in den Mittelpunkt stellt. Ihre künstlerische Handschrift verfeinerte sie durch Fortbildungen an verschiedenen Kunstakademien. Die Ausstellung ist noch bis zum 14. November im Foyer des Rathauses in Stadtbergen zu sehen.