Energiewende: Mehrere Gemeinden ziehen an einem Strang

Wenn alle Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft (VG) an einem Strang ziehen, kann das zu Synergieeffekten führen. Deswegen gab es in der VG Nordendorf Gespräche dazu, inwiefern ein gemeinsam gegründetes Kommunalunternehmen den Mitgliedsgemeinden Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Nordendorf und Westendorf als Vehikel beim Thema Energiewende dienen könnte. In den Gemeinderatsgremien fielen nun diese Entscheidungen: Allmannshofen, Ehingen und Kühlenthal wollen sich dem Regionalwerk Westliche Wälder anschließen. Ellgau, Nordendorf und Westendorf warten ab. Doch wie kam eigentlich das Regionalwerk Westliche Wälder ins Spiel?

