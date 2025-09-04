Icon Menü
Engertshofen: Mit Pferdehänger ein Bushäuschen beschädigt

Engertshofen

Mit Pferdehänger ein Bushäuschen beschädigt

Mit ihrem Pferdehänger blieb eine Fahrerin am Mittwoch im Dinkelscherber Ortsteil Engertshofen an einem Bushäuschen hängen, berichtet die Polizei.
    Ein Bushäuschen im Dinkelscherber Ortsteil Engertshofen ist nach einem Unfall mit einem Pferdeanhänger beschädigt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)
    Ein Bushäuschen im Dinkelscherber Ortsteil Engertshofen ist nach einem Unfall mit einem Pferdeanhänger beschädigt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein Bushäuschen im Dinkelscherber Ortsteil Engertshofen ist nach einem Unfall mit einem Pferdeanhänger beschädigt. Das berichtet die Polizei. Demnach war die Fahrerin eines Fahrzeuggespanns auf der Ettelrieder STraße unterwegs, als sie beim Ausfahren aus einem Grundstück das hölzerne Bushäuschen streifte. Dabei wurde das Dach des Häuschens beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. (kinp)

