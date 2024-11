Das ist zur Adventszeit in Stadtbergen geboten

Es weihnachtet sehr im Augsburger Land. Auch in Stadtbergen gibt es an mehreren Orten Angebote für Advents-Liebhaber. Der Stadtberger Adventszauber am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, wird vom Kulturbüro Stadtbergen organisiert. Am Samstag hat der Markt von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die örtlichen Vereine bieten mitunter Glühwein, Bratwurstsemmeln und Crêpes an. Für die jungen Besucher gibt es ein buntes Kinderprogramm. Dazu kommt ein allgemeines Bühnenprogramm mit Musik und sonstiger Unterhaltung. Auch ein Adventsfeuer wird es geben. Im Kunsthandwerksmarkt im Bürgersaal präsentieren mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler ihre handgemachten Werke.

Ebenfalls am Samstag, 30. November, veranstaltet die Pfarrei St. Gabriel den Christkindlmarkt in Deuringen. Hierzu wird der Kirchplatz in eine bunte, kleine Weihnachtsinsel verwandelt. Von 15 bis 20 Uhr lädt der Markt mit seinen kulinarischen Angeboten wie Schupfnudeln, Glühwein und Bratwürsten zum Verweilen ein. Die Ministranten backen frische Waffeln. Der Deuringer Singkreis begleitet den Markt musikalisch. In den weihnachtlich dekorierten Buden gibt es Gebasteltes, Marmeladen und Liköre, selbst gebackene Plätzchen und andere fair gehandelte Waren. Um 17 Uhr besucht der Nikolaus die Kirche. Dort besingen ihn die Kindergartenkinder.

Auch in Leitershofen gibt es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt

Der Stadtberger Nikolauslauf findet am Sonntag, 1. Dezember, statt. Der Startschuss fällt um 14 Uhr, bis 16 Uhr kann gelaufen werden. Die Strecke startet an der Parkschule Stadtbergen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle erlaufenen Spenden kommen den städtischen Kindergärten zugute. Gelaufen wird natürlich im Nikolauskostüm. Die KM Sportagentur organisiert den Lauf.

Am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, findet die Leitershofer Dorfweihnacht am Brunnenplatz statt. Veranstalter ist die IG Dorfweihnacht und das Kulturbüro Stadtbergen. Am Samstag ist der Markt von 15 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 14.30 bis 19 Uhr. An mehr als zehn Ständen gibt es kulinarische Spezialitäten und weihnachtliche Waren. An beiden Tagen gibt es ein Bühnenprogramm. Ein Teil der Einnahmen wird an gemeinnützige Organisationen gespendet. (diba)