Neue Ausstellung im Rathaus Neusäß: Farben wie eine frische Liebe

Mit einer besonderen Vernissage wurde die neueste Rathausausstellung in Neusäß eröffnet. Trafen hier doch in bester Manier zwei Kunstformen aufeinander, indem sich die Pianistin Magdalena Zanquila von den Werken des ausstellenden Künstlers zu vier Eigenkompositionen inspirieren ließ und die Besucherinnen und Besucher damit bereits auf die kommenden Eindrücke, die die Ausstellung des Stadtberger Künstlers Peter Hänsch mit einer Serie von ungegenständlichen, expressiven Arbeiten bietet, einstimmte. „Emotionen“ betitelt er seine Werkschau, mit welcher er in einer Zeit des Umbruchs, Wandels, Ängsten, Krieg bis hin zum Wahnsinn, positive Gefühle vermitteln will.

Jutta Kaiser-Wiatrek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vernissage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis