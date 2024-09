Am besten nach links und rechts schauen beim Spaziergang über die Felder. Diesen Rat gibt Gudrun Nitsch aus Gablingen nicht ohne Grund. Denn auf dem Boden würden Zeugnisse unserer Geschichte liegen. Wie wahr das ist, zeigen die neuesten Funde, die im Archäologischen Museum in Gablingen in zwei Vitrinen ausgestellt werden.

Regine Kahl