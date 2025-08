Zweimal Traumnote 1,0: Zusmarshauser Realschule verabschiedet Absolventen

Die Staatliche Realschule Zusmarshausen verabschiedete die Absolventinnen und Absolventen der zehnten Jahrgangsstufe. Die Feierlichkeiten begannen mit einer kurzen Ansprache des ersten Konrektors Matthias Fels. Im Anschluss richteten Landrat Martin Sailer sowie Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl einige Worte an die Jugendlichen. Glückwünsche an die Absolventinnen und Absolventen sprach außerdem der Elternbeiratsvorsitzende Wolfgang Deffner aus, der auch die langjährigen Mitglieder des Elternbeirates Petra Leipold und Martin Kerner verabschiedete.

Auf humorvolle Art und Weise blickte der Schülersprecher Arthur Spatz auf die gemeinsam verbrachten Jahre zurück und richtete dabei auch Dankesworte an die Lehrkräfte. In der darauffolgenden Ansprache reflektierte Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald darüber, dass Veränderung, so schwer sie einem manchmal fallen mag, häufig positive Effekte hat.

Bevor die Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlusszeugnisse in den Händen halten durften, blickten die Klassenleitungen Stephanie Niederhofer bzw. Verena Sonner (10a), Mathias Raabe (10b), Carolin Rudat (10c), Peter Bittner (10d) und Ines Weiser (10e) sowie die jeweiligen Klassensprecherinnen und Klassensprecher im Rahmen kurzer Ansprachen auf die vergangenen Jahre zurück. Nach dem Überreichen der Zeugnisse wurden zudem die Besten der einzelnen Klassen sowie die Schulbesten ausgezeichnet. Hanna Reiter und Anna Feuchtgruber kamen dabei auf die Traumnote 1,0. Die musikalische Gestaltung übernahm die Schulband mit den Stücken „Viva la vida“, „Flowers“ und „Celebration“. Bei dem Lied „Auf uns“ wurde die Big Band zudem durch den Chor unterstützt. (AZ)