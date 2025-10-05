Kurzzeitpflege: Landkreis setzt ein Zeichen

In vielen Bundesländern rückt ab Montag eine Aktionswoche pflegende Angehörige in den Fokus: Sie werden häufig als der größte Pflegedienst der Nation bezeichnet. Was sie täglich leisten und wie dringend diese Gruppe Unterstützung und Entlastung braucht, wird in der Gesellschaft kaum wahrgenommen. Der Landkreis weiß das und hält deshalb an der Förderung der Kurzzeitpflege fest.

„Ein gutes Angebot an Kurzzeitpflegeplätzen ist wichtig, um Angehörige und andere Pflegepersonen zu entlasten, ihnen planbar Urlaub und Erholung zu ermöglichen sowie sie bei Krankheit und sonstigen Ausfällen zu vertreten. Zudem soll die Kurzzeitpflege Krankenhausaufenthalte vermeiden beziehungsweise verkürzen und nach schwerer Krankheit die Nachsorge sicherstellen“, sagte jüngst Regina Mayer vom Fachbereich Soziales Betreungswesen-Seniorenfragen im Kreisausschuss.

Zahl der Plätze erhalten oder ausbauen

In der Diskussion in den politischen Gremien wurde angeregt, die Förderung für die solitären Kurzzeitpflegeplätze und für die ausgewiesenen Kurzzeitpflegeplätze für Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen fortzuführen. Dadurch soll die Zahl der echten Kurzzeitpflegeplätze im Landkreis erhalten beziehungsweise nach Möglichkeit ausgebaut werden.

In solitären Einrichtungen der Kurzzeitpflege müssen potenzielle Gäste nicht in Konkurrenz treten mit Langzeitpflege-Bewohnern. Solitäre Kurzzeitpflegeplätze sind ausschließlich für Kurzzeitpflegegäste gedacht. Im Landkreis Augsburg gibt es derzeit 15 Kdieser Plätze in einer solitären Einrichtung. „Zur Deckung des Bedarfs wäre ein Ausbau dringend erforderlich“, so Mayer. Ausgewiesene Kurzzeitpflegeplätze in (teil-)beschützenden Einrichtungen für Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen gebe es im Landkreis derzeit gar keine. Betroffene müssten teilweise auf weit entfernte Einrichtungen ausweichen. Kurzzeitpflegeplätze für diese Zielgruppe wären immens wichtig, um pflegenden Angehörigen die benötigten Freiräume zu verschaffen, die sie gerade bei der Pflege von Demenzkranken zum Erhalt ihrer Pflegebereitschaft dringend benötigen, so Mayer. Aktuell plane ein Träger im Landkreis zwei Kurzzeitpflegeplätze für Demenzkranke in einem teilbeschützenden Wohnbereich ab 2026 einzurichten.

Ursprüngliches Ziel verfehlt

Um vorhandene Plätze zu sichern und das Angebot nach Möglichkeit zu erweitern, sollen die Bereiche „Solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen“ und „Kurzzeitpflegeplätze für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen“ weiterhin gefördert werden - mit jeweils 56.000 Euro in den kommenden Jahren. Die Förderung der eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze soll dagegen wie geplant eingestellt werden. Ziel war es ursprünglich, ein bedarfsgerechtes Angebot an Kurzzeitpflegeplätzen im Landkreis Augsburg zu haben. Insbesondere sollte die Förderung die Einrichtungen bei der Finanzierung des erhöhten Arbeitsaufwands eines Kurzzeitpflegeplatzes und der nicht refinanzierten Kosten unterstützen und dadurch einen Anreiz schaffen, dauerhaft Kurzzeitpflegeplätze vorzuhalten. „Leider hat sich die Zahl der stationären Altenpflegeeinrichtungen, die Kurzzeitpflegeplätze nach dieser Förderrichtlinie bereitgestellt haben, immer weiter verringert. Das Ziel, das Angebot zu verbessern, konnte über die eingestreuten Plätze nicht erreicht werden“, so Mayer.

Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl (SPD) machte sich für den jüngsten Beschluss im Kreisausschuss stark. „Die Kurzzeitpflege ist ein wesentlicher Baustein“, sagte er. Der Landkreis müsse ein Signal senden. Feigl schnitt auch das Thema bauliche Auflagen an: Sie seien für viele Träger problematisch. Harald Güller, Kreisrat (SPD) und Vorstandsvorsitzender im BRK-Kreisverband Augsburg Land, brach ebenfalls eine Lanze für die Kurzzeitpflege: Familien bräuchten unbedingt eine Entlastung. Er wünschte sich mehr finanzielle Unterstützung seitens der Pflegekassen.