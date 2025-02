Im Schützenheim des Schützenvereins „Andreas Hofer“ Eppishofen fand zuletzt die Gauversammlung des Sportschützengaus Wertingen statt. Unter den Vertretern der teilnehmenden Vereine nahmen auch die Ehrengäste Martina Steck, stellvertretende Bezirkspräsidentin des Schützenbezirks Schwaben, und der Landrat des Landkreises Dillingen, Markus Müller, an der Veranstaltung teil. Steck hatte eine positive Nachricht im Gepäck: „Im Schützenwesen gibt es im Bezirk Schwaben 499 neue Mitglieder.“ Dies lasse auf eine gute Entwicklung im Schießsport, vor allem in der Jugendarbeit, schließen, so Steck. Gauschützenmeister Hubert Gerblinger, Gausportleiter Dieter Töltsch, Rundenwettkampfleiter Manfred Reuter, Kassierer Johannes Seefried und Gaujugendleiterin Magdalena Gerblinger erklärten in ihren spannenden Präsentationen, was sich im Sportschützengau Wertingen zuletzt getan hat.

Gegen Ende der Veranstaltung wurden langjährige Vereinsvorsitzende und treue Mitarbeiter in der Gauvorstandschaft sowie in den jeweiligen Referentenämtern geehrt. Die Gauehrennadel für fünf Jahre Vereinsvorsitz erhielten Thomas Hohenacker („Frohsinn“ Wengen), Jürgen Thoma („Andreas Hofer“ Eppishofen), Jürgen Krell und Josef Eberhard (beide „Eintracht“ Villenbach). Die Gauehrennadel in Gold für zehn Jahre Vereinsvorsitz bekamen Bernd Peikert („Waldeslust“ Oberthürheim) und Peter Mayerföls („Alpenrose“ Hausen) überreicht. Die Bezirksehrennadel in Silber für 15 Jahre Vereinsvorsitz ging an Armin Belli („Tell“ Ehingen) und Frank Kuchenbaur („Alpenrose“ Emersacker).

Bei der Ehrung der Gauvorstandschaft und der Referenten erhielten die Bezirk-Ehrennadel für treue Mitarbeit Magdalena Gerblinger (Gaujugendleiterin) und Michael Thiel (stellv. Gaujugendleiter und Pressereferent). Die BSSB Verdienstnadel „In Anerkennung“ in grün bekamen Matthias Hoppe (Referent Wurftaube) und Manuela Wegner (Referentin Oktoberfest Landesschießen und Guschu). Die Bezirk-Verdienstnadel in Silber erhielten Bianca Kallenbach (Gaudamenleiterin), Johannes Seefried (Gauschatzmeister), Daniela Neureiter und Johanna Dorfmüller (beide Kassenprüferinnen). Und die Bezirk-Verdienstnadel in Gold ging an Sabine Gieß (stellv. Gausportleiterin), Christian Schemberg (Internetbeauftragter und Rundenwettkampfleiter) sowie Norbert Stegmiller (Referent Senioren/Paraschützen).

