Vom Geflüchteten zum Arzt: Diese Brüder aus Neusäß kämpfen für ihren Traum

Saif Shamo hat seit seiner Kindheit einen großen Traum: Er möchte Arzt werden und so anderen Menschen helfen. Eigentlich sollte das in seiner Heimat, dem Irak, geschehen. Doch dann kommt alles anders. Saif und seine Familie müssen 2016 fliehen und kommen nach Deutschland. Acht Jahre später lebt die Familie Shamo in Neusäß und Saif ist seinem Traum näher als je zuvor – trotz vieler Hürden. Heute will er mit seiner Familie als gutes Beispiel für Integration vorangehen. Auch, wenn es nicht immer einfach war.

