Das Trauma des Verlusts der Familie, der Heimat und des Besitzes

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktion des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen arbeiten zum Kriegsende vor 80 Jahren noch einmal die Erinnerungen der letzten Zeitzeugen auf. Andreas Heil aus Königsbrunn, Jahrgang 1959, berichtet von der traumatischen Geschichte seiner Familie, die auch noch in seiner und der Generation seiner fünf Jahre jüngeren Schwester Anette weiterwirkt. Seine Eltern Andreas Heil und Anna Garb gehörten zu den sogenannten Volksdeutschen und Donauschwaben in Ungarn und dem damaligen Jugoslawien. Er berichtet aus den Erzählungen seiner Eltern, die 1927 und 1932 geboren wurden:

„So nannte man deutschstämmige Menschen, die sich bereits Generationen zuvor in den Ostgebieten Ländereien gekauft, diese bewirtschaftet sowie dort ihre Heimat gefunden hatten. Die Familie meines Vaters lebte in Ungarn, und meine Mutter und deren Familie stammten aus dem damaligen Jugoslawien. Mein Vater wurde mit 17 Jahren im letzten Kriegsjahr zum deutschen Militär eingezogen. Dessen Vater, also mein Großvater, war schon mehrere Jahre zuvor eingezogen worden. Dabei wurde mein Großvater schon zum zweiten Mal vom deutschen Militär in einen Weltkrieg eingezogen.

Vater und Mutter mussten alles zurücklassen

Nach dem Kriegsende machten sich die kommunistischen neuen Machthaber in Ungarn daran, möglichst alle deutschstämmigen in Ungarn lebenden Bürger zu enteignen und zunächst der Zwangsarbeit zuzuführen. Mein Vater, der nach russischer Kriegsgefangenschaft heimkehrte und sich zunächst noch in seinem Heimatdorf versteckt hielt, musste wie seine Geschwister und Eltern innerhalb von zehn Minuten alles zurücklassen. Anschließend wurden sie an einen anderen Ort gebracht, wo sie auf einem Bauernhof für ein Jahr wie Knechte Zwangsarbeit leisten mussten, bevor sie dann endgültig aus dem Land gejagt wurden.

Meine Mutter und insbesondere deren weiblichen Familienangehörigen und Verwandten traf es noch schlimmer. Sie mussten ebenfalls nach Kriegsende Bauernhof, Tiere und alles Eigentum zurücklassen und wurden auf Geheiß des damaligen Machthabers Tito in ein sogenanntes jugoslawisches Hungerlager nach Jarek verschleppt. Dort gab es täglich nur ein wenig Suppe und etwas Brot. Die Menschen mussten auf dem Boden schlafen. Dort starben an Hunger und Krankheiten alle Familienangehörige meiner Mutter, wie deren Mutter, Großmutter und Tante. Meine Mutter überlebte als einzige trotz Typhus und anderer Krankheiten dieses Konzentrationslager nur, weil sie zur Feldarbeit eingeteilt wurde und trotz Androhung der Todesstrafe immer wieder, wenn sie sich unbeobachtet fühlte, Gemüse oder Obst heimlich gegessen hatte, deren Vitamine sie vor dem Tode bewahrten.

Der Familienschmuck ermöglicht am Ende die Flucht aus dem Lager

Nach zwei Jahren in diesem Lager wurde sie von einem Aufpasser nach Überlassung der wenigen Familienschmuckstücke, die sie bislang verstecken konnte, Richtung ungarische Grenze laufen gelassen, mit den Worten: „Komme nie wieder zurück, denn das wirst du nicht überleben“. An der ungarischen Grenze wurde sie dann von ungarischen Soldaten aufgegriffen, die sie wieder nach Jugoslawien zurückschicken wollten. Da meine Mutter gut Ungarisch sprechen konnte, sagte sie den jungen Soldaten, das wäre ihr sicherer Tod. Sie könne ihnen aber keinen Schmuck mehr überlassen, den habe sie bereits an die jugoslawischen Lager-Bewacher abgegeben. In einem Akt von Menschlichkeit ließen diese dann meine Mutter durch und letzten Endes nach Österreich weiter ziehen.

In Österreich arbeitete meine Mutter noch eine ganze Weile auf einem Bauernhof und reiste dann nach Deutschland weiter, wo sie später in Göggingen meinen Vater traf. Mein Vater starb 2020, meine Mutter wird demnächst 93 Jahre alt. Meine Eltern schmerzte es über all die Jahre sehr, dass ihr Schicksal ungehört blieb, alle Versuche, sich mitzuteilen, als Revanchismus im Keim erstickt wurden und sie zudem hier keine Lobby hatten.“