Als 13-Jähriger musste Hermann Zott Särge für Kriegsgefangene zimmern

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktion des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen arbeitet zum Kriegsende vor 80 Jahren noch einmal die Erinnerungen der letzten Zeitzeugen auf. Hermann Zott war damals 13 Jahre alt und lebte in Graben. Seine Erinnerungen kreisen um die sogenannte „Hitler-Eiche“, die Besatzung der Amerikaner und seine Familie.

„Als die Amerikaner von Kleinaitingen aus zu uns kamen, war ich der Einzige, der sich draußen aufhielt. Das Dorf wirkte wie ausgestorben, da sich alle in ihren Häusern versteckt hielten. Einer der Soldaten trat auf mich zu und fragte in gebrochenem Deutsch nach dem Bürgermeister. Ich zeigte ihm den Weg zu dessen Haus, nur wenige Gebäude entfernt.

Ein Schulkamerad kam wegen einer versteckten Uniform in Schwierigkeiten

Etwa eine halbe Stunde später traf der Bürgermeister ein, um einen meiner Schulkameraden von den Soldaten abzuholen. Der Junge war in eine brenzlige Situation geraten: Er hatte eine Uniform, die er von einem desertierten Soldaten erhalten hatte, aus dem Fenster geworfen. Das führte zu Missverständnissen, denn obwohl er ein Zivilist war, wurde er zunächst von den Amerikanern verdächtigt. Die Soldaten führten ihn daraufhin mit einem Gewehr durchs Dorf. Der Bürgermeister rettete ihn also vor der Gefangenschaft.

Der alte Führerschein des Vaters von Hermann Zott, Lorenz, aus der NS-Zeit. Ausgestellt ist er in Schwabmünchen 1938. Foto: Sammlung Zott

Im Krieg selbst wurde Graben nicht bombardiert. Allerdings gab es eine deutsche Flakstation zwischen Graben und Großaitingen, die unter Beschuss geriet. Dort arbeiteten russische Kriegsgefangene, die Schnee schippten. Ironischerweise kam es vor, dass sie unbeabsichtigt von ihren eigenen Verbündeten beschossen wurden. Das Krankenhaus war danach voller Verletzter. Die Toten wurden auf einem Soldatenfriedhof beigesetzt. Als Kinder waren wir oft auf uns allein gestellt. Wir untersuchten Blindgänger aus Neugier, ohne uns der Gefahr bewusst zu sein. Dabei kam einer meiner Klassenkameraden ums Leben, als eine der Bomben plötzlich explodierte.

Die Großeltern von Hermann Zott versteckten ihren Sohn bei Kriegsende

Einige russische Kriegsgefangene suchten in abgestürzten Flugzeugen nach Benzin. Das wurde mit Watte und einem Trichter gefiltert. Sie wollten es wie Schnaps trinken vor Freude über die Befreiung. Doch das war ein fataler Irrtum, denn sie starben kurz darauf an der Vergiftung. An den Särgen für diese Männer musste ich in meiner Schreinerlehre schon mit 13 Jahren mitarbeiten. Schreiner bin ich übrigens mein ganzes Leben lang bis zu meiner Rente geblieben.

Die beiden Brüder von Hermann Zott, Lorenz (links) und Hans. Beide waren im Krieg, Lorenz kam nicht zurück. Er gilt als verschollen in Rumänien. Foto: Sammlung Zott

Mein Vater nahm nicht mehr am Zweiten Weltkrieg teil, da er zu alt war. Doch im Ersten Weltkrieg kämpfte er. Einer meiner Brüder wurde in Rumänien als vermisst gemeldet und kehrte nie zurück. Am Kriegsende wurde der Bruder meines Vaters von seinen Eltern versteckt gehalten. Als sie dann das Gasthaus räumen mussten, um den Amerikanern Platz zu machen, kamen sie bei der Nachbarschaft unter. Dort entdeckten ihn die Amerikaner, weil er mit seinen Militärstiefeln auf dem Kanapee saß und nahmen ihn in Gefangenschaft. Er wurde aber nach nur wenigen Wochen wieder entlassen.