Ihr Vater war während der Nazi-Zeit Zwangsarbeiter in der Region – nun kehrt seine Tochter zurück

Wenn Bernhard Lehmann von der Geschichte italienischer Zwangsarbeiter erzählt, merkt man, wie wichtig es ihm ist, nicht zu vergessen. Zusammen mit Anna Gregori, der Tochter des italienischen Militärinternierten Giorgio Gregori, besuchte er in Gersthofen das Zwangsarbeiterdenkmal im Nogentpark, sowie die Stolperschwelle in Gersthofen vor dem Industriepark. Auch an der Stolperschwelle in Bobingen erzählte er von Gregoris Geschichte. In beiden Städten war Gregori während des Zweiten Weltkriegs als Zwangsarbeiter eingesetzt. Von seinen Erfahrungen berichtete er in seinem Tagebuch. Anna Gregori ergänzte Lehmanns Ausführungen mit den Erzählungen ihres Vaters von seiner Zeit in Deutschland.

Im Zweiten Weltkrieg gab es in Gersthofen zahlreiche Zwangsarbeiter

Im Krieg absolvierte Gregori seinen Wehrdienst bei der italienischen Luftwaffe. Nachdem er sich weigerte, für die faschistische Regierung zu kämpfen, wurde er im September 1943 von Deutschen gefangen genommen und nach Deutschland deportiert. Dort schuftete der 23-Jährige in verschiedenen Firmen in Grunau bei Neuburg, Sonthofen, Memmingen, Gersthofen, Bobingen, Augsburg und Günzburg. In Gersthofen war er ab August 1944 für die Firma IG Farbwerke eingeteilt, wo er aufgrund seiner Ergebnisse in einem Eignungstest in der Chlor-Natrium Abteilung arbeiten musste.

Bernhard Lehmann erzählte zusammen mit Anna Gregori (von links) von Giorgio Gregoris Geschichte als italienischer Zwangsarbeiter in Gersthofen während des Zweiten Weltkriegs. Gemeinsam stehen sie vor einer Stolperschwelle. Mit im Bild Gisela Mahnkopf und Felix Kandler. Foto: Fabian Strehle

Dank eines Vertrages zwischen Deutschland und dem Mussolini-Regime unterstanden die italienischen Militärinternierten nicht mehr unter Aufsicht der Wehrmacht, sondern der örtlichen Polizisten. Obwohl Gregori nun als Betriebswerker tätig war, blieben die Bedingungen schlecht. Die Essensrationen wurden mit der Zeit immer kleiner, bei seiner Arbeit musste er täglich mehrere Stunden mit einer Gasmaske arbeiten, um sich vor den gefährlichen Chemikalien zu schützen. Erst im Juni 1945 endete Gregoris Zeit in Deutschland und er konnte die Rückreise nach Italien antreten.

Zu Fuß Giorgio Gregori von Günzburg zurück nach Italien

Von Günzburg aus, dies war seine letzte Station der Zwangsarbeit in Deutschland, musste er bis an die italienische Grenze zu Fuß gehen, bevor er eine Mitfahrgelegenheit fand. Als er in seine Heimatstadt Casina im Norden Italiens zurückkehrte, schloss er sein Studium privat ab und begann, Italienisch und Latein zu unterrichten. Er heiratete Clotilde Grasseli, mit der er drei Kinder aufzog. Trotz seiner harten Zeit in Deutschland, hegte er aber keinen Hass gegen die Deutschen.

Im Nogent-Park in Gersthofen erinnert eine Gedenkstätte an ehemalige Zwangsarbeiter. Foto: Stadt Gersthofen (Archivbild)

Anna Gregori erzählte am Denkmal der Zwangsarbeiter im Gersthofer Nogentpark davon, von welchen verschiedenen Erfahrungen ihr Vater von seiner Zeit in Deutschland berichtete. Während ihm ein deutsches Kind Essen schenkte, warf ihn ein anderes Kind, gerade einmal acht Jahre alt, mit Steinen ab. „Er sagte, wenn man den Deutschen keine Helme aufsetzt, sind sie sehr nette Menschen“, erzählte Gregoris Tochter. Seine Zeit als Zwangsarbeiter hielt er in seinem Tagebuch fest, das er unter dem Titel „Due anni in terra straniera“ (“Zwei Jahre in fremdem Land“) veröffentlichte. Obwohl er in Italien nach seiner Rückkehr die deutsche Sprache und Kultur studierte, kehrte er nie nach Deutschland zurück.

Lehmann setzt sich für Erinnerungskultur ein

Zusammen mit dem Verein „Gegen Vergessen - für Demokratie“ setzte sich Lehmann für die Errichtung von Denkmälern für die Kriegsgefangenen in Gersthofen ein. 2005 wurde das Denkmal mit den knapp 500 Namen der Kriegsgefangenen im Nogentpark eröffnet. Auch für die Stolperschwelle vor dem Gersthofer Industriepark setzte sich Lehmann ein. Auf dem dortigen Gelände stand während des Zweiten Weltkriegs die Firma IG Farbwerke, wo neben Gregori und viele weitere Zwangsarbeiter arbeiteten. Mindestens 15 von ihnen starben währenddessen.

Für Lehmann sind die Besuche und Berichte von Menschen wie Anna Gregori von großer Bedeutung. Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, die Schicksale von Menschen wie Giorgio Gregori in Erinnerung zu behalten.