Zweites Stadtfest-Wochenende startet rockig am Donnerstag

Das Stadtfest geht in seine zweite Runde: Von Donnerstag ab 17 Uhr bis Sonntag 22 Uhr gibt es wieder viele musikalische und kulturelle Highlights auf der Open-Air-Bühne im Ägidiuspark, für das leibliche Wohl werden allerlei Leckereien und Spezialitäten für jeden Geschmack angeboten. An allen vier Tagen betreiben die acht Feuerwehren wieder gemeinschaftlich ein Weizenkarussell an der Remboldstraße. Neu und besonders atmosphärisch sind die traumhaften Walking Acts der professionellen Tänzerinnen der Tanzshow LED-Edelsteine, die mit ihren außergewöhnlichen, lichtdurchfluteten Kostümen und ihrem kunstvollen Gang durchs Publikum begeistern: zu sehen sind diese am Freitag in der Figur des „LED-Samba“ und am Samstag als „Mirror Act“.

Inbetween, Loamsiada und Eros Ramazzotti Tribute Band auf der Bühne

Der Donnerstag startet um 17 Uhr mit Aikido-Vorführungen des TSV Neusäß, dann bieten die Hochstapler-Showgruppe, das Tanzsportzentrum Augsburg und die Narrneusia optischen Genuss, bevor abends „Inbetween“ auf der Bühne einheizen. Am Freitag zeigt die Sing- und Musikschule auf der Bühne ihr Können, abends rocken ab 19 Uhr die Loamsiada und danach sorgt die Eros Ramazzotti Tribute Band für stimmungsvolle Atmosphäre einer echten „notte italiana“.

Funk, Reggae und Soul, aber auf Bayerisch, bringen „Loamsiada" am Freitag auf die Bühne. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Die Sommerparty der Musikspatzen eröffnet am Samstag das Feiern im Ägidiuspark, außerdem präsentiert die Feuerwehr ein Einsatzfahrzeug. Mitmachaktionen wie der VHS-Workshop, bei dem nachhaltige Wachstücher hergestellt werden, oder eine Kinder-Kunst-Aktion stehen zudem auf dem Programm. Abends sorgen die Falschgeld-Band und anschließend DJ K-louis aus dem Kesselhaus mit 90-er und 2000-er Hits für Stimmung. Gekrönt wird die Nacht durch den „Mysteria“-Auftritt der Narrneusia.

Traditionell werden auf der Bühne des Stadtfests auch wieder die Meister und Aufsteiger der örtlichen Sportvereine geehrt, Beginn ist am Sonntag hier um 17 Uhr. Wer mag, schaut auch zur Schlepperschau, zum Baumklettern oder zum Kinderschminken, Tauschpavillon oder Bastelkiosk, letztere drei sind an allen drei Tagen vertreten. Abends ab 18 Uhr zeigt die Narrneusia diesmal ihre schwungvolle Performance „Schatzinsel“, bevor The Spirit of John R. Cash den Abend und auch das Stadtfest 2025 beschließt. Alle Infos unter www.neusaess.de/stadtfest. (AZ)