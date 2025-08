Kartoffelernte auf dem Festplatz, Entenrennen auf der Laugna

Es wird auch ein Blick in die Vergangenheit: Unter dem Motto „Landwirtschaft einst und heute“ steht in diesem Jahr das Marktfest am Sonntag, 10. August. Der Heimatverein Welden als Organisator hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt, bei dem, wie 2. Vorsitzender Marcus Stempfle sagt, „für jede und jeden etwas dabei sein wird“.

Zu den Attraktionen zählt sicher die Präsentation moderner und historischer landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte auf dem Festplatz in der Ortsmitte. Auf einem speziell für das Marktfest präparierten Acker bietet der Drescherverein Emersacker verschiedene Vorführungen zur Bodenbearbeitung an – wie etwa das Pflügen mit Zweischar- bzw. Häufelpflug, das maschinelle Ausbringen von Kartoffeln oder die Ernte mit dem Kartoffelroder. Passend zum Thema findet in der Aula der Schule eine Fotoausstellung statt, die die Entwicklung der Landwirtschaft über viele Jahre hinweg zeigt.

Neben dem traditionellen Markt mit Händlern, die in der Budenstraße ihre Waren anbieten, gibt es auf dem Schulgelände einen Kunst- und Handwerkermarkt. Vom Schmuck bis zu Holzschnitzereien kann hier vieles erworben werden. Im Innenhof der Schule veranstaltet die Bücherei einen Bücherflohmarkt. Im „Füreinander Haus“ lädt die Kleiderkammer zum Tag der offenen Tür. Mit Mitmachaktionen beteiligen sich Weldener und Reuterner Vereine am Programm. Bei der Wasserwacht können Kinder mit Elektroautos ihre Runden drehen, der Gartenbauverein Welden lädt zum beliebten Schätzrätsel und zur Weinprobe, Wettbewerbe beim Licht- oder Bogenschießen präsentiert der Schützenverein. Das Badeentenrennen auf der Laugna, ein Spaß für die ganze Familie, organisieren in diesem Jahr der Gartenbauverein Reutern sowie das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster. Der Musikverein Welden ruft wieder zur „Holzwinkelolympiade“. Außerdem sind der VdK und weitere Vereine vertreten. Selbstverständlich geht auch das Weldenbähnle wieder auf Fahrt durch den Ort.

Italienischer Abend am Freitag

Und musikalisch? Die Harmoniemusik Welden öffnet bereits am Freitag, 8. August, um 18 Uhr den harmonischen Biergarten mit einem italienischen Abend und Livemusik der Band G2 Music. Am Samstag unterhalten die Schaller Musikanten die Gäste, den Sonntag gestalten der Musikverein Reutern, die Staudener Holzschüttler und das Blasorchester der Harmoniemusik. Bei der Musikvereinigung Welden spielt am Sonntag am Rathaus die Blaskapelle Violau auf. Beide Vereine bieten wieder Speisen und Getränke an. (jös)