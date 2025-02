Keine Zeit? Kein Problem! Faschingsumzüge im Livestream

In Zusmarshausen und Wehringen stehen am Sonntag, 2. März, die großen Faschingsumzüge an – ein Höhepunkt für alle Faschingsbegeisterten. Doch nicht jeder kann vor Ort sein. Für manche ist die Anreise zu weit, andere genießen nach einer langen Nacht beim Faschingsball lieber eine entspannte Pause auf der Couch.

Doch auf das bunte Treiben muss niemand verzichten: Die Redaktion hat für beide Umzüge einen Livestream eingerichtet. So kann man das närrische Spektakel bequem von zu Hause aus mitverfolgen und den Faschingsflair in voller Pracht genießen. Zum Stream gelangt man ganz einfach über unsere Homepage oder über die Links im Text.

In Zusmarshausen startet der Faschingsumzug am Sonntag, 2. März, um 13 Uhr. Hier geht's zum Livestream

In Wehringen startet der Gaudiwurm am Sonntag, 2. März, um 14 Uhr. Hier geht's zum Livestream

Nicht rechtzeitig zugeschaltet? Kein Problem! Beide Livestreams sind im Anschluss in voller Länge verfügbar – einfach über die Links im Text oder in unserem digitalen Angebot abrufbar.

Und wer noch etwas Gutes tun möchte: Auf den Faschingsumzügen in Welden am Samstag, 1. März, schon vor dem Umzug (Start 14.30) und in Zusmarshausen können Sie fesche Strohhüte gegen eine Spende zugunsten der Kartei der Not bekommen. Das Hilfswerk unserer Zeitung wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Je ein Trio ist vor und zu Beginn der beiden Umzüge mit den Hüten unterwegs und freut sich über großzügige Spenden.