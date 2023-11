Autofahrerin stößt beim Abbiegen mit einem Radfahrer zusammen

In Erlingen übersieht eine Autofahrerin beim Abbiegen einen Radfahrer. Durch den Zusammenprall entsteht ein Schaden in Höhe von 3800 Euro.

Am Montagmorgen ist eine 50-jährige Autofahrerin in Erlingen mit einem 46-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, bog die Autofahrerin gegen 5.15 Uhr von der Straße am Heißanger nach links in die Schmuttertalstraße ein. Dabei übersah sie den Radfahrer, der auf der Schuttertalstraße ortseinwärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3800 Euro. Verletzt wurde niemand. (jly)

Lesen Sie dazu auch