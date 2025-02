Das Jugendorchester des Musikvereins Erlingen wächst

Ein aktives Vereinsleben, zahlreiche Ehrungen und eine Atmosphäre geprägt von Freude an der Gemeinschaft konnte der erste Vorsitzende Christoph Foag bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Erlingen präsentieren. In seinem Jahresrückblick verwies er auf zahlreiche musikalische und gesellige Aktivitäten. Als besondere Highlights nannte er den Ausflug der Aktiven an den Chiemsee, das erfolgreiche Gartenfest und das erstmalig durchgeführte Adventskonzert. Besonders letzteres habe den Musikantinnen und Musikanten viel Freude gemacht und sei auch bei den zahlreichen Besuchern sehr gut angekommen.

Insgesamt trafen sich die Erlinger Musikanten im letzten Vereinsjahr zu 71 Einsätzen, darunter 44 Proben. Als „aktivste Aktive“ wurde Dirigentin Caroline Dhom mit einem Präsent beschenkt; sie hatte es auf eine stolze Anwesenheitsquote von 99 Prozent gebracht und nur einmal gefehlt. Neben den 35 Aktiven musizieren derzeit auch 16 Kinder und Jugendliche im Verein, wusste Jugendleiter Korbinian Mann zu berichten. Das Jugendorchester wachse weiter und auch die wachsende Anzahl an Auftritten der Nachwuchsmusiker sei sehr erfreulich.

Ergebnis der Wahlen

In der anschließenden Wahl der Vereinsvorstandschaft wurden folgende Posten besetzt: 1. Vorsitzender ist Christoph Foag, sein Stellvertreter Florian Winter. Das Amt des Kassiers hat Jakob Reiter inne, das der Schriftführerin Caroline Dhom. Zeugwart ist Michael Miller, Notenwart Sissi Wegner, Jugendleiter Korbinian Mann und Chronist Michael Baldermann. Die Kasse prüfen Dieter Hörmann und Hubert Reiter.

Das ist in 2025 geplant

Die Versammlung endete mit einem Ausblick auf das kommende Jahr. Neben traditionellen Terminen wie dem Gartenfest oder Auftritten bei der Festwoche in Thierhaupten wird es auch andere Gelegenheiten geben, das Orchester zu hören. So freuen sich die Musizierenden auf das geplante Adventskonzert, eine Aktiven-Hochzeit und die Umrahmung des Lindenfestes in Herbertshofen.

