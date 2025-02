Emilia Lofner und Marie Artmann sind die neuen Schützenließln in Erlingen

Seit mittlerweile zwei Jahren beschäftigt man sich beim Erlinger Schützenverein „Unter uns“ mit dem Thema Garagenbau. „Wir brauchen größere Räumlichkeiten, damit wir unsere Gerätschaften und Utensilien sicher und geschützt unterbringen können“, erklärte die erste Vorsitzende, Nadja Fischer, bei der Jahreshauptversammlung im Schützenheim. Geplant sei der Bau bei den bereits bestehenden Garagen des Sportvereins auf dem westlichen Sportgelände. „Die Genehmigung ist von der Marktgemeinde Meitingen bereits vorhanden, nun steht die Machbarkeit der Finanzierung an“, gab Fischer bekannt. Meitingens Rathauschef Michael Higl legte kein Veto ein. Der Verein bereichere das Gemeinschaftsleben mit seinen zahlreichen sportlichen und geselligen Aktivitäten. So werde er „für den Bau bei gegebener Eigenleistung der Mitglieder eigentlich keine negative Meldung von Seiten der Gemeinde bekommen“, betonte Higl.

Jugendleiter Marco Kosner ließ das vergangene Sommerprogramm der Jugend Revue passieren. Und Sportleiter Felix Fischer zog Bilanz über die sportlichen Erfolge bei Wettbewerben wie dem Gaurundenwettkampf, im Gaupokal, beim Bezirksrundenwettkampf und im Meisterschaftswettbewerb. Als Sensation bezeichnete er die Teilnahme von Theresa Hochrein und Anne Dötterl an den Bayerischen Meisterschaften auf der Olympia-Schießanlage Hochbrück bei München. „Theresa landete dabei mit 359,3 Ringen unter den Top 200 der bayerischen Schützeninnen in der Jugendklasse und Anne schaffte es mit 190,5 Ringen sogar unter die Top 100, was höchstes Lob verdient“, freute sich Fischer. Auch Vorsitzende Fischer erinnerte an die geselligen Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr, darunter die Maierfeier in der Erlinger Ortsmitte, das traditionelle Strohschießen und den Vereinsausflug in den Freizeitparkt Altmühltal mit dem Besuch einer Flugvorführung auf Schloss Rosenberg, organisiert von Rudi Helfert und Reinhold Küchelbacher.

Nachdem die beiden bisherigen Schützenließln Rebecca Schmidt (6 Jahre Amtszeit) und Jamila Hoffmann (3 Jahre Amtszeit) ihr Ehrenamt niedergelegt hatten, wurden zwei neue berufen. „Wir konnten die Lücke schnell schließen, ab sofort bekleiden Emilia Lofner und Marie Hartmann die Ehrenämter“, gab Vorsitzende Fischer schmunzelnd bekannt. Derzeit zählt der Verein 145 Mitglieder. Mit einer Vorschau auf kommende sportliche und gesellige Ereignisse beendete Sportleiter Fischer den Veranstaltungsabend. Über einen soliden Kassenstand konnte Alexander Mair informieren.

