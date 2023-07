Erlingen

vor 1 Min.

Feuerwehr Erlingen feiert ihre restaurierte Fahne

Fahnenweihe der Feuerwehr Erlingen Zahlreiche Ortsvereine und die Feuerwehren der Marktgemeinde Meitingen nahmen im Anschluss an den Weihegottesdienst am Festzug, vom Musikverein Erlingen angeführt, von Herbertshofen nach Erlingen teil.

Plus Die im Jahre 1957 beschaffte Vereinsfahne der Erlinger Feuerwehr wurde zum zweiten Mal restauriert und erstrahlt in neuem Glanz. Das wurde gefeiert.

Von Peter Heider Artikel anhören Shape

Sie war in die Jahre gekommen, hatte bereits einige Verschleißerscheinungen und war doch noch zu schön, um ausgemustert zu werden. Also beschloss man im Kreise der Erlinger Feuerwehr, „das gute alte Stück“ restaurieren zu lassen. Gesagt – getan, nun erhielt das Aushängeschild der Freiwilligen Feuerwehr in der Herbertshofer St. Clemens-Kirche von Pfarrer Gerhard Krammer seinen Segen, ehe es im Festzug, angeführt von den Erlinger Musikanten, zum Festplatz am Erlinger Feuerwehrhaus ging.

„Gott sei Dank ist es nicht so heiß wie in den vergangenen Tagen“ zeigte sich ein Festgast erleichtert und suchte sich im Schatten spendenden Zelt vor dem Feuerwehrhaus einen Platz. In seiner Festrede lobte Bürgermeister Michael Higl die gute Zusammenarbeit, das Miteinander und die Harmonie unter den örtlichen Feuerwehren. „Wenn Einsätze erforderlich sind, stehen alle bereit, um Menschen und Umwelt vor Schäden und Gefahren zu bewahren und zu schützen“, lobte der Meitinger Rathauschef.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen