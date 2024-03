Schiedsrichter wird während Fußballspiel in Erlingen bestohlen

Während eines Fußballspiels in Erlingen klaut ein Unbekannter Geld aus dem Auto des Schiedsrichters. Auch in Herbertshofen wird während eines Spiels gestohlen.

Während ein Schiedsrichter in Erlingen auf dem Spielfeld stand, klaute ein Unbekannter Geld aus dem Auto des Unparteiischen. Wie die Polizei ereignte sich die Tat am Sonntag zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr. Zu dieser Zeit betrat der Unbekannte die unversperrte Kabine des Geschädigten und entwendete zunächst dessen Autoschlüssel. Dann öffnete er den Wagen und stahl einen Geldbeutel aus dem Handschuhfach des Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 70 Euro.

Auch in Hbertshofen war während eines Fußballspiels ein Dieb unterwegs. Dort durchsuchte ein Unbekannter laut Polizei die Kleidung der Spieler in der Kabine. Er stahl demnach einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag, also mindestens 1000 Euro, aus den Sachen von drei Geschädigten. (kinp)