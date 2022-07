Junge Frau bleibt nach Radunfall bei Erlingen regungslos liegen

Ein Passant entdeckt eine regungslos am Boden liegende 21-Jährige zwischen Erlingen und Herbertshofen. Die junge Frau wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Nach einem Unfall mit ihrem Fahrrad sei eine 21-Jährige verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtet die Polizei. Demnach fand ein Passant die junge Frau am Montag gegen 5.15 Uhr auf einem Radweg zwischen Erlingen und Herbertshofen. Laut Polizei lag die 21-Jährige regungslos am Boden. Sie soll aus bislang nicht geklärten Gründen nach links vom Radweg abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt sein. Der Passant habe den Notruf alarmiert, und die 21-Jährige sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden, so die Polizei. (kinp)