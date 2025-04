OGV Erlingen erhöht Mitgliederbeitrag

Der Obst- und Gartenbauverein Erlingen hat eine Erhöhung des Mitgliederbeitrag beschlossen. Mitglieder werden in Zukunft statt bisher sieben künftig zehn Euro bezahlen. Das hat der Verein einstimmig beschlossen. „Der Landesverband hat am 1. Januar 2025 seinen Mitgliedsbeitrag um 4,50 Euro erhöht. Und wir wollen in unserem Ortsverein mit einer kleinen, seit dem Jahr 2016 ersten Erhöhung den steigenden Abgaben und Preisen etwas entgegenwirken“, erklärte der Vorsitzende Josef Foag auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Die anschließenden Berichte der Vorstandschaft zeigten, dass die Aktivitäten und Veranstaltungen bei den Erlinger Gartlern erneut großen Zuspruch fanden.

Entfernung von Bäumen und Hecke an der Kapelle

„In den Gärten unserer Mitglieder und Dorfbewohner herrscht schon wieder reges Treiben und die Liebe zur Natur ist bereits wieder erwacht“, freute sich Foag in der vollbesetzten Erlinger Sporthalle. In einer Zusammenfassung über Aktivitäten und gesellige Veranstaltungen erinnerte der Vorsitzende unter anderem an die Teilnahme an das Adventsbasteln der Gartlerfrauen und an die Installierung der Christbaumbeleuchtung auf dem Erlinger Friedhof. Zum weiteren Aktivprogramm gehörte auch die Entfernung der Bäume und Buchshecke an der St. Martinskapelle. „Wegen Unfallgefahr und herabfallender Äste mussten die Bäume entfernt werden, die Neugestaltung des Umfeldes mit zwei Zierkirschenbäume und einer neuen Eiben Hecke ist bereits in Planung“, erklärte Foag. Derzeit zähle der Erlinger Obst- und Gartenbauverein 332 Mitglieder. Über einen gesunden Finanzhaushalt, der von Sabine Schey und Roswitha Deller geprüft wurde, informierte Kassenverwalterin Gertrud Ziegler. „Die Erlinger Gartler zeichnet Hilfsbereitschaft und Gemeinschaftssinn aus“, lobte Bürgermeister Michael Higl. Hans Fischer aus Bobingen referierte in Wort, Musik und Bild zum Thema „Lieblingsrosen“.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Abgerundet wurde die Jahreshauptversammlung mit Ehrungen langjähriger Mitglieder. Mit einer Ehrennadel und Urkunde vom Landesverband Bayern wurden ausgezeichnet: Anton Breimair (50 Jahre Mitglied) sowie Christine Bartos und Elfriede Helfert (beide 40 Jahre). Über eine Ehrung vom Kreisverband Augsburg-Land in durften sich freuen: Harald Christi, Manfred Meier, Johann Schmid und Willibald Stadtherr (25 Jahre) sowie Jakob Berger, Maria Berger, Stefan Böttcher, Martin Gaa, Matthias Hilt und Stephan Kazik (15 Jahre). Vorsitzender Foag erinnerte an verstorbene Mitglieder wie den Ehrenvorsitzenden Walter Held, der vier Jahre als erster und 44 Jahre als zweiter Vorsitzender an der Spitze des Erlinger Traditionsverein stand und mit großem Engagement und Herzblut das Vereinsleben pflegte.

