Die neue Erlinger Mitte könnte 5,5 Millionen Euro kosten

Was lange währt, ist endlich zum Greifen nah. Die Rede ist von der Entwicklung der Erlinger Dorfmitte mit Stadl, Kindergarten und Außenanlage. Nun entschied sich der Gemeinderat Meitingen für eine von vier Varianten. Weiter geplant wird mit einem Gebäudeensemble, das für Kinder und Eltern sowie für die Erlinger Dorfgemeinschaft Platz bereithält. Das ist die Grundintention der Planungen, die Architektin Kristin Kurczinski vom Architekturbüro Passionauten in der Gemeinderatsitzung vorstellte. Variante 2 – die im Gremium den meisten Zuspruch fand – sieht vor, dass das Bestandsgebäude nach Bedarf saniert wird. Angebaut wird ein Gebäude in Nord-Süd-Ausrichtung, parallel zum Eichenweg, mit neuen Gruppenräumen sowie einem Speiseraum im Erdgeschoss und einem Mehrzweckraum im Obergeschoss.

Geplant ist, zwei Krippengruppen im Erdgeschoss und zwei Kindergartengruppen im ersten Obergeschoss des Anbaus unterzubringen. Damit könnte das Erlinger Haus für Kinder künftig Platz für sieben Gruppenräume bieten. Zwei Räume bekommt die schulvorbereitende Einrichtung (SVE) im Obergeschoss des Bestandsgebäudes. Zudem soll die Dorfgemeinschaft Räumlichkeiten erhalten, die sich im Osten des Bestandsgebäudes im Erdgeschoss befinden.

Die Containergruppe kann langfristig ins Gebäude einziehen

Inhaltlich gelöst werden damit jede Menge Anforderungen, die sich vor Ort stellen. Die Containergruppe, die bisher ausgelagert war, kann langfristig ins Gebäude mit einziehen. Die Verpflegung mit Mittagessen wird ordentlich abgedeckt. Und den Forderungen nach Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden wird Rechnung getragen. So fasste Meitingens Bürgermeister Michael Higl die Situation im Erlinger Haus für Kinder zusammen. Mitzudenken war darüber hinaus ein Ort für die Dorfgemeinschaft, die künftig auf den Stadl verzichten muss für den unter anderem aus Immissionsschutzgründen kein Ersatz-Neubau realisiert werden kann. Stattdessen soll es Räumlichkeiten im Bestandsgebäude geben und eine Außengestaltung mit Hütten, in denen die Grundausstattung für Feste im Dorf bereits angelegt sein könnte.

Jetzt muss erst einmal Platz geschaffen werden

Um das Konzept umzusetzen, muss zunächst Platz geschaffen werden. Das heißt konkret: Der Stadl wird abgerissen und auch das alte Lehrerwohnhaus samt Überdachung zum ehemaligen Schulhaus muss weichen. Die Architektin präsentierte auch eine Kostenschätzung, die sich bei Variante 2 auf rund 5,5 Millionen Euro belief. Gerechnet werde mit einer Förderung von 50 Prozent, was bedeutet: 2,75 Millionen könnte dieses Projekt die Marktgemeinde kosten.

Rudi Helfert sagte, er sei froh, dass sich nach sieben Jahren, in denen man nun schon an der Geschichte „rumbastle“, etwas bewegt und fragte nach, ob das Lehrerhaus wirklich abgerissen werden müsse. Architektin Kristin Kurczinski erklärte, dass eine Prüfung ergeben habe, dass ein Umbau unwirtschaftlich sei. Die auf den ersten Blick günstigeren Varianten legte das Gremium schnell ad acta. Die Pläne hätten einen kleineren Anbau vorgesehen, was jedoch auch bedeutet hätte, dass die Dorfgemeinschaft leer ausgegangen wäre. Andere Optionen anzudenken, die vielleicht dann spruchreif würden, wenn das Erlinger Feuerwehrhaus um- oder neugebaut werden würde, fand im Gremium keinen Anklang.

Icon vergrößern Die Zukunft der Kinderbetreuung in der Gemeinde war ein Thema im Rat. Foto: Ida König (Symbolfoto) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Zukunft der Kinderbetreuung in der Gemeinde war ein Thema im Rat. Foto: Ida König (Symbolfoto)

Anton Büchele fasste zusammen: Zwischen der großen und der kleinen Lösung liege eine Differenz von 600.000 Euro. Dann läge die Idee doch nahe, die größere Lösung zu forcieren und so langfristig im besten Fall beispielsweise die Miete für die Krippen- und Kindergartencontainer zu sparen. Patrick Gerblinger stimmte zu und befand auch, dass eine Lösung angestrebt werden müsse, bei der die Dorfbevölkerung mitgedacht werde. „Die Räume einfach zu streichen, kann man machen, aber das tut weh. Und Alternativlösungen sind noch so weit weg.“ Auch Matthias Mark sprach sich dagegen aus, die Räume für die Dorfbevölkerung direkt ad acta zu legen – „auch wenn wir auf die Finanzen kucken müssen“.

Achten muss die Gemeinde auch auf die Entwicklung des Betreuungsbedarfs in der Marktgemeinde. Higl geht aktuell von einer „Seitwärtsbewegung“ aus, was inhaltlich bedeuten würde, dass die Kinderzahlen stabil bleiben. Mit Blick auf die Erweiterung des Hauses für Erlingen müsse man sich dann die Frage stellen, wie die Kinderbetreuung in der Marktgemeinde aufgestellt werden soll. Anton Kraus fand: Dass jedes Kind in dem Ortsteil in den Kindergarten geht, wo es lebt, geht aus Kostengründen nicht mehr. Zudem beobachte er auch, dass „nicht viele Eltern zu Fuß gehen“, was auch bedeutet, dass es ganz egal ist, ob ein Kind nach Erlingen, Herbertshofen oder Meitingen mit dem Auto gefahren wird.