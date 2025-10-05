Icon Menü
Erntedank in Agawang

Kutzenhausen

Erntedank in Agawang

In der Kirche St. Laurentius in Agawang ist zu Erntedank nicht nur ein wunderschönes Bild aus Gemüse und Getreide entstanden; parallel dazu wurden auch Lebensmittel für Bedürftige gespendet.
    Der Erntedankaltar in Agwang.
    Foto: Rosemarie Zott

