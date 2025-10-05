Icon Menü
Erntedank in Violau mit Segnung von großen und kleinen Bulldogs.

Altenmünster

Erntedank mit Bulldogg-Segnung

Pfarrer Thomas Pfefferer feierte Erntedank in Violau zusammen mit einer Segnung von Bulldoggs. Egal, wie groß sie waren.
    • |
    • |
    • |
    Auch ganz kleine Bulldogs wurden gesegnet.
    Foto: Benedikt Kretzler
    Die Bulldogsegnung gehörte zu Erntedank in Violau zum dritten Mal dazu. Rechts Pfarrer Thomas Pfefferer.
    Foto: Benedikt Kretzler
    Der wunderschöne Erntedankaltar in Altenmünster.
    Foto: Benedikt Kretzler

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

