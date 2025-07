Teamleistung bei der Eröffnung der Gersthofer Tafel

Zahlreiche engagierte Helferinnen und Helfer sowie Unterstützer nahmen an der Eröffnung des Gersthofer Tischs auf dem Gelände der evangelischen Gemeinde teil. Die neue Einrichtung soll bedürftige Menschen in Gersthofen mit benötigten Lebensmitteln versorgen. Besonderer Heinz Schaaf und Rudolf Straub von der Kolpingsfamilie Gersthofen haben sich für die Realisierung der Ausgabestelle eingesetzt. Bei der Einrichtung tatkräftig geholfen haben auch unter anderem die Firmen Abendstein, Holzbau Hillebrand, Montec, Schreinerei Binder, Simon Rößle Elektrotechnik und Trockenbau Schmid.

„Was hier in kurzer Zeit durch das ehrenamtliche Engagement entstanden ist, verdient größten Respekt. Die Hilfsbereitschaft in unserer Stadt ist beeindruckend“, sagte Reinhold Dempf, zweiter Bürgermeister bei der Eröffnung. „Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Notwendigkeit einer solchen Ausgabestelle ein bedrückendes Zeichen unserer Zeit ist – ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft.“

Die Lebensmittelausgabestelle soll ab sofort regelmäßig öffnen und als Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen dienen. Träger und Unterstützer hoffen auf langfristige Hilfe durch die Bürgerinnen und Bürger, sowohl in Form von Spenden als auch durch ehrenamtliches Engagement. Mit den Worten „Dies ist eine spannende Zeit und Möglichkeit, um bei einem wichtigen sozialen Projekt für Gersthofen dabei zu sein und es von Anfang an mitzuprägen“ lädt Heinz Schaaf Interessierte zur Mitarbeit ein und ruft auf zur Kontaktaufnahme über info@kolping-gersthofen.de. (AZ)

