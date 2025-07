So sieht es im neuen Rewe in Kutzenhausen aus

In der Gemeinde Kutzenhausen gibt es jetzt einen Supermarkt. Direkt an der B300 in Maingründel hat ein neuer Rewe eröffnet. In den vergangenen Tagen füllten Marktmanager Patrick Schmid und sein 25-köpfiges Team die Regale mit rund tausenden Artikeln. Einer davon ist vielen Kutzenhausern offenbar besonders wichtig, wie Bürgermeister Andreas Weißenbrunner bei der Eröffnung erzählte.

„Der Markt schafft Lebensqualität und Arbeitsplätze.“ Andreas Weißenbrunner , Bürgermeister der Gemeinde Kutzenhausen

Immer wieder sei er in den vergangenen Wochen nämlich gefragt worden: „Gibt es in dem neuen Rewe auch Sushi?“ Er sei froh diese Frage mit „Ja“ beantworten zu können, scherzte Weißenbrunner bei der Eröffnung. Doch nicht nur deshalb sei der neue Markt eine Bereicherung für die Gemeinde. Weißenbrunner: „Der Markt schafft Lebensqualität und Arbeitsplätze.“ Mit dem Café im Markt werde ein Treffpunkt im Ort geschaffen und mit einem Nahversorger in der Nähe müsse man zum Einkaufen nicht mehr bis nach Dinkelscherben, Fischach oder Gessertshausen fahren. Für diejenigen, die kein Auto zur Verfügung haben, wolle man eine neue Activvo-Bushaltestelle einrichten, versprach der Bürgermeister.

Icon Galerie 13 Bilder Die Gemeinde Kutzenhausen hat ihren ersten großen Supermarkt. So sieht es dort aus.

Er war einer von mehreren Ehrengästen, die zur Eröffnung des neuen Markts ein Grußwort sprachen. Auch Willi Ihle, Chef der gleichnamigen Bäckereikette, die sich nun auch im neuen Rewe findet, war gekommen. Er brachte Brot und Salz mit und wünschte gute Geschäfte. Die wünschte auch Diakon Christopher Appelt, der den neuen Markt segnete. Damit sollten dem Marktmanager Patrick Schmid und seinem Team der Start gelingen. Der 29-Jährige war zuletzt Leiter einer anderen Filiale der bekannten Supermarktkette in Mering und arbeitet schon seit 14 Jahren bei Rewe. „Die Kunden werden begeistert sein“, versprach Schmid und führte durch seinen Markt.

Wer will, kann seine Produkte im neuen Markt selbst scannen

Auf 1520 Quadratmetern finden sich dort nach Angaben des Unternehmens rund 16.000 Artikel. Aufgebaut ist der Rewe wie viele der neueren Filialen, etwa die in Fischach. Auf kleinen Inseln werden frische Produkte wie Obst und Gemüse präsentiert. Es gibt verzehrfertige Salate, eine große Wurst- und Käsetheke und einen eigenen Bereich für Getränke. Im Eingangsbereich findet sich eine Ihle-Bäckerei samt Café. Etwas Besonderes sind die sogenannten „Scan&Go“-Geräte, die sich im Eingangsbereich des Markts finden. Wer will, kann sich einen Scanner schnappen und seine Einkäufe beim Gang durch den Markt selbst scannen. An der Kasse müssen die Produkte dann nicht mehr auf das Band gelegt werden, sondern können direkt bezahlt werden.

Während die Menschen in Kutzenhausen und Ustersbach bislang ohne großen Supermarkt auskommen mussten, werden sie neben dem Rewe bald noch einen weiteren vor der Haustüre haben. Denn ganz in der Nähe des neuen Markts entsteht am Ortseingang von Ustersbach aktuell auch ein neuer Edeka samt Backshop. Der soll Ende des Jahres fertig werden.