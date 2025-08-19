Mühlängerle: Verkauf der ersten Bauplätze geht los



Das neue Baugebiet am Mühlängerle in Gersthofen hat eine längere Geschichte und schon viele Diskussionen ausgelöst. Jetzt beginnt eine neue Phase: Ab sofort startet laut Stadt Gersthofen der Verkauf der ersten sieben Bauplätze im „Mühlängerle“ und zwar nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Der Stadtrat Gersthofen hatte in seiner Sitzung Anfang Juli grünes Licht für den Verkauf des ersten Abschnitts gegeben.

Ursprünglich war geplant gewesen, dass am Mühlängerle nahe des Lechs Einheimische ihren Traum vom Einfamilienhaus verwirklichen können. Doch nachdem es zu wenig Interessenten beim Verkauf der Grundstücke über das mit Auflagen verknüpfte „Einheimischenmodell“ gab und nachdem der Boden teilweise mit Abfällen verunreinigt ist, hat sich der Stadtrat für eine zweite Verkaufsrunde entschlossen - zu neuen Konditionen: Der Quadratmeterpreis ist niedriger und bewerben können sich jetzt alle, also zum Beispiel auch Münchner. In der ersten Tranche werden sieben Grundstücke im südwestlichen Bereich zum Verkauf angeboten. Beim ersten Abschnitt liegt der Quadratmeterpreis bei rund 815 Euro. Für ein Grundstück von 473 Quadratmetern muss also beispeilsweise 384.660 Euro bezahlt werden..

Alle Informationen zur Bewerbung sind online ersichtlich

Die Vergabe der Bauplätze erfolgt im Windhundverfahren. Den Zuschlag erhalten laut Mitteilung der Stadt die Bewerbungen, „die vollständig und wahrheitsgemäß als erste eingehen“. Sowohl natürliche Personen als auch Personengesellschaften und juristische Personen sind bewerbungsberechtigt. Alle erforderlichen Informationen und das Bewerbungsformular stehen online zur Verfügung unter: www.gersthofen.de/muehlaengerle.

Die Stadt nennt die wichtigsten Voraussetzungen im Überblick: vollständige Bewerbung inklusive Finanzierungsbestätigung eines deutschen Kreditinstituts (für Kaufpreis + mindestens 400.000 Euro Baukosten), unterschrieben von einem bevollmächtigten Bankmitarbeiter; bei juristischen Personen oder eingetragenen Personengesellschaften: aktueller Registerauszug. Eine frühzeitige Unterlagenbeschaffung wird von der Stadt empfohlen.

Eine verbindliche Bauverpflichtung muss eingegangen werden

Einzugehen ist eine verbindliche Bauverpflichtung. Das heißt konkret: Einreichung des Bauantrags innerhalb von drei Jahren nach Vertragsabschluss; Fertigstellung des Gebäudes (bezugsfertig) innerhalb von 6 Jahren und die Absicherung durch Wiederkaufsrecht und dingliches Vorkaufsrecht der Stadt Gersthofen. Digitale Bewerbungen erhalten einen Zeitstempel, Papierbewerbungen werden zu den Öffnungszeiten mit Eingangsvermerk entgegengenommen. Mehrfachbewerbungen sind möglich (mit Auswahloption).

Rechtsgrundlage für das Gebiet ist der Bebauungsplan Nr. 50 „Mühlängerle“ – Abweichungen oder Befreiungen würden nicht zugelassen, teilt die Stadt mit. Die Bodengutachten seien im Bürgerservicezentrum einsehbar. Ansprechpartner für Rückfragen ist die Abteilung Liegenschaften, E-Mail: liegenschaften@gersthofen.de oder Telefon 0821/2491-483.