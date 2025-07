Erste Hilfe: Was tun bei Verbrennungen und Verbrühungen?

Sabrina F., Mutter von drei Kindern, ist ein Multitalent. Trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen schafft sie es, den Alltag ihrer Kleinen zu organisieren. Heute war ein besonders anstrengender Tag und sie freut sich über ihre kleine Auszeit bei einer Tasse Tee. Dafür befüllt sie den Wasserkocher in der Küche und kümmert sich zwischenzeitlich um die Hausaufgaben ihres Ältesten. So bemerkt sie nicht, wie Leon, ihr zweijähriger Sohn, interessiert am Kabel des Gerätes zieht. Der Wasserkocher fällt daraufhin von der Arbeitsplatte, das kochend heiße Wasser ergießt sich über Leons rechten Arm. Sabrina F. erkennt sofort den Ernst der Lage und handelt.

Dieser Fall ist nur fiktiv. Für Daniel Flitta, Notfallsanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz, ist es kein alltäglicher Einsatz. „Verbrennungen und Verbrühungen gehören zu den häufigsten Unfallursachen bei Kindern“ erklärt er. „Bewahren Sie auf alle Fälle so gut es Ihnen möglich ist Ruhe und handeln Sie schnell und vor allem konsequent“, so Flitta weiter. Hilfreich sind hier folgende Maßnahmen und Tipps:

Diese Maßnahmen helfen sofort bei Verbrennungen und Verbrühungen

Das Feuer löschen oder die Hitzequelle entfernen. Brennende oder heiße Kleidung mit einem Mantel, einer Decke oder mit Wasser löschen. Sollte ein Feuerlöscher nötig sein, unbedingt das Gesicht des Kindes schützen. Das Kind vorsichtig entkleiden, dabei die eingebrannte Kleidung nie mit Gewalt entfernen, sondern nur lose Kleidungsreste mit einer Schere vorsichtig wegschneiden. Die betroffenen Körperpartien höchstens zehn bis 15 Minuten mit fließendem, sauberem und lauwarmem Wasser kühlen. Keinesfalls kaltes Wasser nutzen, sonst drohen eine Unterkühlung oder Kälteschaden am Gewebe.

Da Kinder viel schneller auskühlen als Erwachsene, müssen Ersthelfer an den Wärmeerhalt des Kindes mithilfe einer Decke denken. Gesichtsregionen können durch Auflegen feuchter Tücher gekühlt werden. Die verbrannte Region sollte nach der Kühlung mit einem sterilen oder sauberen, feuchten Tuch abgedeckt werden. Es muss unbedingt den Notruf 112 gewählt werden.

Bei Verbrennungen: Finger weg von Puderzucker, Mehl oder Zahnpasta

Einige „Hausmittel“ sollten vermieden werden: Brandsalben, Balsam, Zahnpasta, Öl etc. halten die Hitze im Gewebe fest und verschlimmern die Verbrühung oder sorgen zusätzlich für Verätzungen. Mehl oder Puder verkleben die Wunden und müssen erst mühsam und schmerzhaft aus den Wunden gewaschen werden. Eis, Eiswasser oder Kühlpacks wirken im ersten Moment gut und schmerzlindernd, verschlimmern danach jedoch den Schmerz und schädigen das Gewebe nachhaltig. Das Bayerische Rote Kreuz rät zu Prävention: Am besten das Zuhause kindersicher machen und das Gefahrenpotenzial verringern.

Mehr als 30.000 Kinder sind jährlich in Deutschland von Verbrennungen und Verbrühungen betroffen. Knapp 6000 von ihnen verletzen sich so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Unbeobachtete Kleinkinder sind am stärksten gefährdet, eine Verbrühung zu erleiden. Verbrennungen entstehen durch offene Flammen wie Kerzen, Feuerzeuge oder offene Kamine. Kleidung aus leicht entflammbaren Kunstfasern vergrößert die Gefahr, Baumwolle und Wolle sind dagegen nur schwer entflammbar. Verbrühungen entstehen durch heiße Flüssigkeiten oder das Berühren heißer Gegenstände. Vor allem Kleinkinder wollen ihre Umgebung erforschen, ziehen Tassen mit heißen Getränken vom Tisch, Töpfe mit brodelnder Flüssigkeit vom Herd, greifen nach Bügeleisen oder Wasserkocher oder nach der heißen Herdplatte. (AZ)