„White Night“ in Gersthofen: Erstes Picknick in Weiß

Den Kleiderschrank nach einem weißen Hemd, Bluse, Shirt oder Hose durchsuchen - das war am Samstagabend in Gersthofen in einigen Häusern und Wohnungen angesagt. Grund für den weißen Dresscode war die Premiere der so genannten „White Night“ im Stadtpark, zu der die Stadt eingeladen hatte. An weiß gedeckten Tischen mit großen Sonnenschirmen oder auf Decken im Gras fand bei hochsommerlichen Temperaturen ein gemeinsames Picknick statt. Es kamen auch viele Familien: Während die Kinder auf dem Rasen spielten, ratschten die Erwachsenen oder hörten der Musik der Gerry Fried Big-Band zu, die sich im Rondell platziert hatte. (kar)

