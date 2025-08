Viel Genuss beim ersten Picknickkonzert in Ellgau

Gleich von zwei Kapellen, der Trachtenkapelle aus Oberndorf und der gastgebenden Musikkapelle Ellgau, konnten sich die Besucherinnen und Besucher musikalisch beim ersten Picknickkonzert in Ellgau verwöhnen lassen. Klappstühle, Decken und Brotzeit hatten sie selbst mit in den Musikgarten gebracht. Bepackt mit Klappstühlen, Decken und deftigen Brotzeiten kamen die zahlreichen Gäste in den Musikgarten, um sich nicht nur kulinarisch, sondern auch musikalisch verwöhnen zu lassen. Die neue Konzertidee kam gut an: Am Ende gab es anhaltenden Applaus für die insgesamt 70 Musikerinnen und Musiker.

Die Trachtenkapelle Oberndorf begann schwungvoll mit einem Marsch

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Cornelius Bader startete die Trachtenkapelle Oberndorf unter der Leitung von Elisabeth Schröppel schwungvoll mit dem Marsch „Domi Adventus“ den Konzertabend. „Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Reise“, so die Moderatorin Tamina Meßner, die durch den ersten Konzertteil führte. Weiter ging es mit dem Walzer „Augenstern“. Mit viel Gefühl präsentierten die Musiker die Ballade „Berg“ von Stefan Dettel. Den Solopart in diesem Stück übernahm Alexander Klein am Flügelhorn. Die musikalische Reise endete mit dem Medley „Italo Pop Classics“. Mit den bekanntesten Italo-Hits wie „Azuro“ oder „Gloria“ gaben die Musiker dem Publikum ein Gefühl von Sommer, Sonne, Strand und Meer – „Bella Italia“.

Viel Gefühl mit Hits von Tom Jones und Neil Diamond

Nach einer kurzen Umbaupause übernahm Lukas Schmid das Mikrofon und führte gekonnt weiter im Programm. Der Gastgeber, die Musikkapelle Ellgau unter der Leitung von Florian Helgemeir eröffnete mit „The Olympic Fanfare and Theme“ feierlich den zweiten Konzertteil. Dieses imposante Stück, welches die Ellgauer Musiker mit Bravour umsetzten, wurde von John Williams anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles komponiert. Ganz andere Klänge waren bei der Hymne „Celtic Crest“ zu hören. Mit den Medleys „Gentlemen of Music“, einem Hit-Mix der besten Songs von Tom Jones und Neil Diamond sowie den beliebtesten Latin-Hits mit „Latin Gold“ landeten die Ellgauer einen absoluten Volltreffer. Am Ende gab es noch zwei Zugaben. (AZ)