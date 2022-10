Essen aus der Heimat

12:00 Uhr

Bobinger Landwirt baut Kürbisse an: Das sind seine Tipps und Lieblingsrezepte

Plus Auf dem Biolandhof Wessinger in Bobingen werden Kürbisse angebaut. Leckere Kürbisrezepte gibt Vater Josef Wessinger sogar gratis preis. Es muss nicht immer Suppe sein.

Von Steffi Brand

Eine Pyramide mit orangenen, grünen und roten Kürbissen steht auf dem Wessinger Hof in der Augsburger Straße in Bobingen. Die Wessingers und ihre Erntehelfer waren schon sehr fleißig. Grob über den Daumen gepeilt haben sie wohl an die zehn Tonnen Kürbisse geerntet. „Als Dankeschön gibt es natürlich ein Helferfest“, erklärt der 30-jährige Markus Wessinger, während er in der Außenabteilung seines Hofladens buchstäblich umringt ist von der diesjährigen Ernte.

