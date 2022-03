Die Haltung der Singoldtaler Angusrinder wurde zur Erfolgsgeschichte

Plus Alexander Biechele hält 30 Angusrinder in Schwabmühlhausen. Wegen der speziellen Haltung und Fütterung erhält das Fleisch später einen ganz besonderen Geschmack.

Vor der Corona-Pandemie gab es nur einen erlesenen Kreis, der in den Genuss von Singoldtaler Angusrindern kam. Nur, wer im Restaurant Untere Mühle in Schwabmühlhausen Rindfleisch bestellte, dem wurden die Singoldtaler Angusrinder serviert, die quasi direkt vor der Haustür gelebt hatten.