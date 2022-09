Essen aus der Heimat

vor 33 Min.

Dinkel statt Weizen: Hier entstehen besondere Brezen in Handarbeit

Plus Georg Müller backt Dinkelbrezen in der Bobinger Backstube von Cumpanum. Hier verrät der Profi, warum sich die Breze vom Klassiker aus Weizen unterscheidet.

Von Steffi Brand

Cumpanum-Backstuben gibt es an zwölf Standorten in der Stadt und im Landkreis Augsburg, in Aichach-Friedberg und in München. In den meist gläsernen Backstuben, die für Transparenz und Kundenkontakt sorgen sollen, werden ausschließlich regionale Produkte verarbeitet. Ein Großteil der Mehle stammt von Landwirten aus der Ökomodellregion Augsburg. Zudem fehlt Cumpanum-Produkten eins: der Weizen. Stattdessen werden Dinkel, Roggen, Saaten, Samen und all das, was den kreativen Bäckermeistern sonst noch einfällt, zu Brot, Semmeln und Feingebäck verarbeitet. Das wohl wichtigste Backwerk in Süddeutschland, die Breze, gibt es hier als Dinkelbreze.

