Feines aus der Region: Leindotteröl ist weniger bitter und trotzdem gesund

Plus Johannes Spengler produziert in Maingründel bei Kutzenhausen Leindotteröl. Oft wird es mit Leinöl verwechselt. Das sind die Unterschiede.

Bei Johannes Spengler kommt nur Gesundes auf den Frühstückstisch. Sein Müsli aus Hafer-, Hirse- und Buchweizenflocken rührt er mit Wasser oder Kräutertee und Joghurt an. Auch ein klein geschnittener Apfel gehört bei dem 54-Jährigen ins Müsli – und Leindotteröl aus der eigenen Ölmühle. Unter dem Namen der Kappelbauer-Ölmühle stellt Spengler nämlich nicht etwa Leinöl, sondern Leindotteröl her. Und das hat entscheidende Vorteile.