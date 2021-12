Essen aus der Heimat

12:00 Uhr

Flower Sprouts: In Schwabmünchen wächst ein junges Gemüse voller Vitamine

Johannes Pfänder zeigt den Rosenkohl des Bioland-Hofes in Schwabmünchen. Hier werden auch die Flower Sprouts angebaut.

Plus Gleich neben dem Rosenkohl wächst in Schwabmünchen ein trendiges Gemüse: Flower Sprouts. Sie haben das Zeug zum Superfood. Der Bioland-Hof Pfänder baut sie an.

Von Steffi Brand

Sie tragen den trendigen Namen Flower Sprouts - also Blumensprossen - und haben das Zeug zum Superfood. Das noch sehr junge Gemüse ist eine lilafarbene Kreuzung aus Grünkohl und Rosenkohl und offenbar ziemlich gesund. Florian und Johannes Pfänder vom gleichnamigen Bioland-Hof in Schwabmünchen bauen die Blumensprossen an. Hier wachsen sie gleich neben dem klassischen Rosenkohl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen