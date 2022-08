Essen aus der Heimat

07:00 Uhr

Jetzt wird's bunt auf dem Tisch: In Lützelburg sind die Paprika reif

Plus Stefanie Roth und Heiko Pohl bauen in Lützelburg Paprika an. Aus dem grünen Gemüse wird Mitte August eine ziemlich bunte Vielfalt mit hohem Vitamingehalt.

Von Steffi Brand

Stefanie Roth und Heiko Pohl haben im Gewächshaus drei Reihen für Paprika reserviert. 45 Paprikapflanzen stehen dort in Reih und Glied nebeneinander. Ab Mitte August erstrahlen sie in bunten Farben. „Grün sind sie zu Beginn alle“, erklärt Stefanie Roth den Wachstumszyklus. „Nur eine Paprikasorte aus Ungarn kommt bereits gelb auf die Welt“, erklärt die Direktvermarkterin vom Lützelburger Bioland-Betrieb weiter. Und dann ist da noch die Lila Luzi, eine Chili-Sorte mit dem Schärfegrad sieben von zehn, die anfangs lila ist und dann gelb, orange und rot leuchtet.

