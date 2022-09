Essen aus der Heimat

Klein, aber oho: Arribana-Pralinen aus Neusäß

In den Pralinen von Semfira Achkik stecken nur wenig Zutaten. Die haben es aber in sich.

Plus Sie enthalten nur wenige Zutaten, keinen Zucker und sind vegan: Semfira Achkik stellt in ihrer Neusäßer Manufaktur Arribana Schokoladen-Pralinen der besonderen Art her.

Von Steffi Brand

Pralinen, Schokolade und Snacks haben nicht den besten Ruf. Deswegen verwundert Semfira Achkik mit ihrer Clean-Eating-Manufaktur Arribana ihre Kunden gleich mehrfach. Ihre Pralinen sind vegan, zuckerfrei, glutenfrei und biozertifiziert. Außerdem berücksichtigen sie die ungeschriebenen Gesetze des Clean-Eating-Lifestyles.

