Essen aus der Heimat

12:29 Uhr

Pasta in allen Formen und Farben: Diese Nudeln aus Großaitingen haben Biss

Plus Mit Eiern und Gries aus dem Heimatort stellen die Mayrs Nudeln auf ihrem Geflügelhof in Großaitingen her. So entsteht die Pasta in allen Farben und Formen.

Von Steffi Brand

Wenn Johannes Mayr eine Tagesration an Eiern auf dem Geflügelhof Mayr in Großaitingen abzwackt, dann heißt das für ihn und Mutter Andrea, dass an diesem Tag die Nudelproduktion ansteht. Die Vorbereitungen beginnen früh morgens. Dann werden 900 Eier aufgeschlagen. Zusammen mit dem Hartweizen- oder Dinkelgries von der ortsansässigen Mühle wird aus den Eiern der Nudelteig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen