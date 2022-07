Salz-Karamell und Schoko-Kokos sind auf dem Scheicherhof die Eis-Hits des Jahres

Auf dem Scheicherhof im Rehlinger Ortsteil Allmering läuft die Eisproduktion gerade auf Hochtouren. Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker kommen hier nicht in den Becher.

Gabriel Jakob war von Anfang an einer der wichtigsten Akteure der Eisproduktion auf dem Scheicherhof im Rehlinger Ortsteil Allmering. Schon als Dreijähriger sei er der Verkoster gewesen, erklärt er und lacht. Heute ist der 23-jährige Techniker für Landbau für den Vertrieb der Eissorten zuständig.