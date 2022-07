Essen aus der Heimat

Viel Vitamine, kaum Kalorien: Jetzt ist die Zeit der bunten Tomatenvielfalt

Petra Mögele vom Strasserhof in Döpshofen hat mehr als 15 verschiedene Tomatensorten in ihrem Tomatenhaus.

Plus Petra Mögele vom Strausser Hof im Gessertshauser Ortsteil Döpshofen baut mehr als 15 Tomatensorten an. Hier wächst das Gemüse in allen Farben und Formen heran.

Von Steffi Brand

Wenn Petra Mögele durch die Reihen in ihrem Tomatenhaus geht, gerät sie ins Schwärmen. Hier gedeihen mehr als 15 Tomatensorten, die mal klein und rund, mal riesengroß und üppig und mal spitz zulaufend an den Tomatenstöcken hängen. In den nächsten Wochen werden sie in den Farben Rot, Gelb, Orange, Grün und Schwarz auf den Tisch kommen. Pünktlich zum Ferienbeginn waren sie in den vergangenen Jahren immer reif für die Ernte. Nur heuer verzögert sich der Reifeprozess.

