Essen aus der Heimat

06:00 Uhr

Nicht nur für Ostern: Pfisterers Hofladen in Diedorf bietet Kunden ein Eier-Abo

Plus Die Hühner vom Stellenbauer bei Diedorf legen an die 1300 Eier am Tag. Familie Pfisterer will sie jetzt auch bunt bemalt verkaufen. Worauf es dabei ankommt.

Von Steffi Brand

Worauf kommt es bei Ostereiern eigentlich an? Eine Antwort auf diese Frage hat Peter Pfisterer. Die Hühner vom Stellenbauer im Diedorfer Ortsteil Anhausen legen täglich 1300 Eier. Kommende Woche fährt er über 1000 Eier davon in die Eierfärberei Beham nach Thannhausen (Landkreis Günzburg). Damit die kunterbunten Eier zu Ostern Freude machen, müssen sie gut zu schälen sein. „Deswegen nimmt die Färberei nur 14 Tage alte Eier an“, erklärt Pfisterer.

