Frühjahrsputz in Ettelried

Am Dorfplatz in Ettelried trafen sich Erwachsene und Kinder zum gemeinsamen Müllsammeln. Ausgestattet mit Handschuhen und festen Schuhen ging es mit zwei Traktoren und Anhänger an die Arbeit. Innerhalb mehrerer Stunden wurden unter anderem Reifen, Folien und Kanister gesammelt. Unterstützt wurde die Aktion des Vereins BI LebensWerte Reischenau von der Marktgemeinde Dinkelscherben und vom Landratsamt Augsburg, die für die reibungslose Entsorgung in der Deponie sorgten. „Unglaublich, wieviel Müll und Abfall rund um Ettelried weggeworfen wird“, bilanzierte die Vereinsvorsitzende Laura Kollmann. Ein großes Dankeschön ging an Walter Leitenmaier vom gleichnamigen Autohaus aus Dinkelscherben, der alle fleißigen Helfer nach der Aktion mit Pizza und Getränken versorgte. (sfn)

