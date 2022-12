Ettelried

11:52 Uhr

Kerzen am Adventskranz setzen Küche in Brand

Kerzen haben die Zweige eines Adventskranzes in Ettelried in Brand gesetzt. Das Feuer sprang schließlich auf die gesamte Küche über.

Artikel anhören Shape

Eine 83-Jährige will den brennenden Adventskranz in Ettelried mit einer Decke löschen. Doch diese fängt ebenfalls Feuer und setzt die gesamte Küche in Brand.

Es ist das klassische Unglück zur Weihnachtszeit schlechthin: Brennende Kerzen setzen den Baum oder den Adventskranz in Flammen und das Feuer greift auf die Wohnung über. Genauso ist es am Montag in der Lüssestraße in Ettelried passiert. Der Polizei wurde gegen 8.15 Uhr über den Notruf ein Küchenbrand gemeldet. Die Kerzen hatten die Zweige eines Adventskranzes entzündet, woraufhin die 83-jährige Bewohnerin den Brand noch mit einer Decke löschen wollte. Diese geriet laut Polizei dann allerdings ebenfalls in Brand. Die Seniorin warf daraufhin den brennenden Kranz aus dem Fenster, konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf die Einrichtung nicht mehr verhindern. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz Der Brand wurde schließlich durch die Feuerwehren Ettelried, Anried, Dinkelscherben, Zusmarshausen und Ziemetshausen gelöscht. Diese waren mit mehr als 80 Kräften im Einsatz. Auch zwei Notarztfahrzeuge und vier Rettungswagen waren vor Ort. Die 83-Jährige und ihr 57-jähriger Sohn wurden bei dem Brand leicht verletzt und kamen in die Universitätsklinik nach Augsburg. Dort konnten sie im Laufe des Tages wieder entlassen werden. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. (thia)

Themen folgen