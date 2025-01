Sternsinger sammeln in Ettelried fast 2000 Euro

Auch die Sternsinger aus Ettelried brachten am 5. Januar den Segen in die Häuser. Nach ihrer Aussendung durch Kaplan Tobin machten sich insgesamt 13 Ministranten und Kinder in zwei Gruppen auf den Weg durchs Dorf. Sie sammelten in Ettelried, einem Ort, der nur knapp 350 Einwohner zählt, 1875 Euro. Die Ministranten legten den Erlös des Theaternachmittags von 800 Euro dazu. Inklusive weiterer Spenden kamen so stolze 2750 Euro zusammen, die an die weltweite Aktion für Kinderrechte gehen.

